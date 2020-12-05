الصين ترفع علمها على سطح القمر

نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، صورا تظهر رفع العلم الوطني الصيني من المسبار “تشانغ آه-5″،على سطح القمر، بحسب ما نقلته إذاعة الصين الدولية.

وأوضحت الإذاعة الدولية، أن الصور التقطت بواسطة كاميرا بانورامية مثبتة على مجموعة مركبة الإنزال-مركبة الصعود بالمسبار قبل إقلاع مركبة الصعود من على سطح القمر بعد أن جمعت عينات منه في وقت متأخر من أمس الخميس.

وفي إحدى الصور، يمكن رؤية ذراع آلية خاصة بجمع عينات من القمر بجانب العلم.

وأضافت الإذاعة الصينية، “وعلى عكس الأعلام التي رفُعت خلال البعثات الصينية السابقة على سطح القمر، فإن علم المسبار “تشانغ آه-5″ صنع من نسيج حقيقية وليس من طلاء من رذاذ. لقد كشف المهندسون والفنيون الصينيون عن الهندسة المتطورة وراء رفع هذا العلم الخاص”.

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