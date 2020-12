السعودية.. استئصال «ورم» يزن أكثر من 7 كيلو غرامات من بطن مريضة

فريق طبي في مستشفى الملك فهد بمحافظة جدة بالسعودية، تمكن يوم أمس الجمعة، من استئصال ورم “ساركومي” يزن أكثر من 7 كيلو غرامات، من بطن مريضة في العقد الـ5 من عمرها.

وأوضح سعد آل عواض، استشاري جراحة الغدد والأورام الذي قاد العملية الجراحية، أن المريضة مقيمة في العقد الخامس من عمرها، وتعاني من نزيف، ومشاكل ضغط الورم على الأعضاء الداخلية للبطن والحوض، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، تقرر ضرورة استئصال الورم بشكل عاجل وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وأشار آل عواض، إلى أنه أجريت الجراحة واستئصال الورم البالغ وزنه 7 كيلو و385 غراما، مؤكدا أن حالة المريضة الصحية مستقرة.

وثمن دور الكادر الطبي المشارك في العملية، لافتا إلى أنه كان له الدور الأكبر في نجاحها.

