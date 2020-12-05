شاشة ايفون 11 لا تعمل؟ ابل سوف تستبدلها لك مجاناً!

هل لديك هاتف ايفون 11 ؟ هل به مشكلة في الشاشة أو اللمس أو تشعر أنها لا تعمل بالشكل المطلوب؟ ربما يكون خطئاً في التصنيع وسوف تقوم ابل بإصلاح الشاشة لك مجاناً.

أعلنت ابل اليوم عبر موقعها الرسمي عن برنامج جديد لاستبدال شاشة هواتف ايفون 11 مجاناً والتي بها مشكلة في التصنيع تؤثر خصوصاً على اللمس حيث لا تستجيب الشاشة تماماً أو تستجيب على نحو خاطيء.

الشاشة قد تعمل بشكل طبيعي في البداية لكنها لاحقاً قد يظهر بها العيب دون سبب واضح ودون أن يتعرض الهاتف لأي ضرر كالسقوط مثلاً.

هذه الهواتف التي بها عيب التصنيع في الشاشة هي هواتف ايفون 11 التي تم تصنيعها في الفترة بين نوفمبر 2019 وحتى مايو 2020.

إذا كنت قد اشتريت هاتف ايفون 11 في عام 2020 الجاري ووجدت أنه يعاني من مشكلة في الشاشة ليست ناجمة عن سوء الاستخدام، فهناك احتمال بنسبة كبيرة أن ذلك مشكلة تصنيع ستتولى ابل حلها لك مجاناً.

السؤال هنا كيف تتأكد من أن جهازك مؤهل لعملية الإصلاح المجاني من ابل؟ الأمر بسيط كل ما عليك هو التوجه إلى موقع ابل الرسمي من خلال هذا الرابط.

بعدها، قم بإدخال الرقم التسلسلي الخاص بهاتف ايفون 11 الذي تمتلكه وهذه طريقة إيجاد الرقم التسلسلي في الايفون سواء من داخل الهاتف أو من على علبة الشراء.

إذا كان هاتف ايفون 11 الخاص بك يعاني من مشكلة في الشاشة ومؤهل لعملية استبدال الشاشة والإصلاح المجاني كما أظهر الموقع، يمكنك طلب خدمة الإصلاح من متجر ابل في بلدك أو أحد الوكلاء الرسميين المعتمدين دون أن تدفع شيئاً مقابل ذلك.

إذا كان جهازك ضمن الأجهزة التي يشملها البرنامج وأصيب بعطل في الشاشة وقم بإصلاحه على نفقتك الشخصية سابقاً، يمكنك أيضاً المطالبة بتعويض مالي عن ذلك من ابل أو وكلائها المعتمدين.