صور حية لهاتف بيكسل غريب بإسم Pixel XE والتوقعات تشير إلى أنه هاتف 5G رائد

آخر هواتف بيكسل من حيث الإصدار كان بيكسل 5، وهو الهاتف الذي أحبط عدد كبير من المستخدمين نظرًا لأنه أتى مع معالج سنابدراجون 765 المتوسّط، واليوم وبشكل مفاجئ ظهر تسريب بصور حقيقية لهاتف جديد يحمل الاسم Pixel XE وطبقًا للشائعات فهذا الهاتف سيكون هاتفًا رائدًا بالمعنى الحرفي للكلمة هذه المرة.

ما الذي نعرفه عن هاتف Google Pixel XE الجديد؟

أتى هذا التسريب من المسرّب المشهور Slashleaks على منصّة تويتر، والتسريب قد عرض لنا صورة لصفحة الإعدادات في هاتف جديد كليًا يحمل الاسم جوجل بيكسل XE، وباقي المواصفات لم تكشف عن شيء سوى أنه هاتف مع معالج ثماني الأنوية ويدعم شريحتي إتصال، هذا إلى جانب دعم NFC، وفي واقع الحال فنحن لا نعلم أي شيء آخر.

بعد ظهور الهاتف ظهرت تقارير عديدة تفيد أن الهاتف قادم خصيصًا لكي يحمل معالج سنابدراجون 888 الجديد ويقدّم تجربة متكاملة كهاتف رائد، هذا على عكس هاتف بيكسل 5 والذي أتى مع معالج متوسّط كما نعلم، أيضًا فمن المتوقع أن يعيد هذا الهاتف إحياء مميزات هاتف بيكسل 5 مثل الرادار والتعرف على الوجه وكذلك خاصية تحريك الشاشة بحركة اليد Motion Sense.

في حالة تحقق هذه التوقعات وقدوم هذا الهاتف مع المعالج الرائد الجديد فهو وبكل تأكيد سيشكل منافس قوي لهاتف جالكسي S21 القادم في يناير المقبل والذي سيحمل المعالج الجديد كما نعلم، لكن حتى الآن لا توجد معلومات كاملة، لكن لعل وجود صور حية للهاتف يعني أن إطلاقه سيكون قريبًا.