العثور على كوالا في منزل عائلة استرالية

استيقظت عائلة استرالية يوم الأربعاء وشجرة عيد الميلاد تبدو بحالة غريبة مما دفع سيدة المنزل بتفقدها لتجد كوالا يحتضن شجرة عيد الميلاد الخاصة بهم ونقل الى مكان مناسب أكثر بمساعدة منظمة إنقاذ الكوالا.

وتلقت المنظمة خبر تواجد كوالا في منزل عبر عاملة الخط الساخن التي ظنت الموضوع مجرد مزحة ولكن بسبب إصرار العائلة أرسلت فرق الإنقاذ للحيوان الصغير الهادئ.

ودخل الكوالا المنزل عندما نسيت الفتاة الباب مفتوحاً فدخل وتشبك بالشجرة وعندها انقذ من قبل فرق الإنقاذ قاموا بلفه ببطانية لتجنب إيذاء الكوالا وازالته برفق من الشجرة.

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