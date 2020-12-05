تطبيق تويتر يوفر ميزة جديدة تهم المستخدمين

أفادت بعض صفحات الإنترنت أن تطبيق تويتر قد يحصل على ميزة جديدة ستجذب الكثير من المستخدمين في ظل جائحة كورونا حيث يختبر حالياً الميزة التي ستمكن المستخدم من استعمال التطبيق لإجراء المكالمات الصوتية الجماعية تدعي Audio Spaces.

وستمكن مستخدم تويتر من استحداث مساحة خاصة على التطبيق لإجراء هذه المكالمات ويستطيع دعوة الآخرين للمشاركة في المكالمات فضلاً عن امكانية التحكم بإعدادات المكالمة وأوقات المشاركة.

يذكر أن تطبيق تويتر أعلن سابقاً عن بدء اختبار ميزة “التغريدات الصوتية” عند مجموعة محددة من المستخدمين سيتمكن من خلالها تسجيل مقاطع صوتية ونشرها عبر تغريدات من خلال حسابه.

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