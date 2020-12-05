فكر جيداً قبل النشر.. ميزة لتقليل التعليقات المسيئة في يوتيوب

أعلن موقع يوتيوب عن إطلاق ميزة جديدة ستحذر المستخدم الذي يريد نشر تعليق يعتقد أنه قد يكون مسيئا للآخرين وذلك لمنحهم خيار التفكير قبل النشر كما هو الحال في شبكات التواصل الإجتماعي الأخرى.

وقال الموقع ان الأداة الجديدة لن تمنع المستخدم من التعليق ولن تظهر لجميع التعليقات بل للتعليقات التي يعتقد انها مسيئة أو التي أُبلغ عن محتوها سابقاً بصورة متكررة ويمكن للمستخدم نشر التعليق بعد ظهور علامة التحذير أو التمهل قليلاً لتعديله.

ووفر يوتيوب لأصحاب المحتوى أداة لتصفية المحتوى وهي خاصية لأصحاب القنوات تسمح بإزالة التعليقات المسيئة والمؤذية التي يتم التعرف عليها تلقائيا وستوفر لنظام “أندرويد” وللتعليقات باللغة الإنجليزية في المرحلة الأولى.

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