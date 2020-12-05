عالم ألماني يعمل على إنتاج لقاح رخيص لكورونا

أكدّ العالم الألماني ميشائيل بيونتك سعيه لإنتاج لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد بسعر رخيص يناسب جميع سكان العالم.

وقال العالم الألماني إنّه يأمل في إنتاج لقاح باستخدام الخلايا الخميرة في النصف الثاني من العام القادم بتكلفة تقل عن 1 يورو، مشيرا لوجود ميزتين لهذا اللقاح هما سلامته لأنّه خضع للتجارب، بالإضافة لانخفاض ثمنه بسبب استخدام خلايا الخميرة.

وقال ميشائيل بيونتك إنّ جرعة اللقاح التي يبلغ ثمنها 1 يورو ستضمن للمنتجين تحقيق هامش للربح، وأكدّ عدم حاجتهم لـ10 سنوات أخرى من أجل تطوير هذا اللقاح.

يذكر أنّ سعر لقاحات كورونا المعتمدة التي أعلن عنها من قبل شركتي فايزر العالمية وموديرنا تجاوز 10 يورو لكل جرعة.

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