ريم سامي آخر المنضمين لمسلسل نسل الأغراب

أعلنت الفنانة المصرية ريم سامي عن انضمامها لمسلسل نسل الأغراب الذي يُخرجه شقيقها محمد سامي.

وستجتمع النجمة المصرية في هذا العمل مع الفنان أحمد السقا للمرة الثانية، والفنان أمير كرارة للمرة الأولى.

وقالت ريم إنّ دورها في العمل سيفاجئ الجميع، وإنّها ستقدمه باللهجة الصعيدية لأنّ العمل بأكمله قائم على هذه اللهجة، وتمنت أن ينال عملها الجديد إعجاب عشاقها، وأن تُواصل من خلاله النجاح الذي حققته في الأعمال السابقة التي شاركت فيها في السنوات الماضية كمسلسل ولد الغلابة، ومسلسل البرنس.

ومسلسل نسل الأغراب من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة أمير كرارة، أحمد السقا، ريم سامي، مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبد الحميد وغيرهم، وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

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