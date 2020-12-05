أم تحرق يدي ابنتها السارقة والمحكمة تسجن الأب!

شهدت منطقة كوتشابامبا روبين لوباتون في بوليفيا حادثةً غريبةً حيث أقدمت أمّ لم تكشف هويتها على حرق يدي ابنتها التي سرقت بعض قطع الحلوى من متجرٍ في حييهما.

وقالت الأم إنّها ربطت ابنتيها بعد ورود شكاوى عديدة من سكان الحي حول سرقتهما للحلوى، وقامت بإحراق يدي ابنتها الكبرى في حين نجحت الطفلة الصغرى بالفرار بعدما رأت ما حدث لشقيقتها.

وقامت الشرطة البوليفية باعتقال الأم وزوجها، حيث مثلت أمام قاضي احتياطي أمر بإطلاق سراحها وفق شروط محددة، ومنعها من الاقتراب من ابنتيها.

كما أمر القاضي بوضع زوجها في الحبس الاحتياطي لأنّه كان شاهداً على عقاب الأم ولم يحاول منعها عنه.

من جهةٍ أخرى أكدّ الأطباء استقرار حالة الطفلة، وقالوا إنّها تحتاج عدة عمليات جراحية بالإضافة لعامين من العلاج الطبيعي حتى تستعيد عافيتها بشكلٍ كامل.

يذكر أنّ الشرطة المحلية تبحث الآن عن قريب يعتني بالطفلتين بعد حبس الأب ومنع الأم من الاقتراب منهما.

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