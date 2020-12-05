Razer الأمريكية تطلق سماعة لاسلكية مميزة

رفعت شركة Razer الأمريكية النقاب عن سماعة لاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة Hybrid أطلقت عليها Hammerhead Pro.

وعمدت الشركة الأمريكية لتصميم السماعة بداخل الأذن لدعم إلغاء الضوضاء النشطة بكفاءة عالية، وزودتها بـ 7 رؤوس مصممة من السيلكون الناعم ب، 3 أحجام مختلفة، وبميكرفونات تعمل على إلغاء الضوضاء الداخلية والخارجية، من خلال تحليل الصوتيات الخارجة للسماعات والصوتيات التي تدخل الأذن.

وتحتوي السماعة على محركات 10 مم، وستدعم معايير THX، ونمط خاص بالألعاب يدعم خفض زمن الاستجابة، بالإضافة لدعمها ميزة عزل الضوضاء السلبية، كما تتميز السماعة الجديدة ببطاريتها التي تعمل لمدة 20 ساعة مع الحافظة، ويمكن للمستخدم شحن البطارية من خلال منفذ USB-C.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطرح السماعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 199 دولارا أمريكيا.

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