كمبيوتر جديد بحجم صغير وأداء رائع

كشفت شركة بي لينك الصينية عن كمبيوتر جديد بحجم صغير وأداء خارق أطلقت عليه GTI.

ويعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i5-8260U رباعي النوى، وبطاقة رسوميات UHD Graphics 620K، وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 256 و512 غيغا بايت، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 أو 16 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 64 غيغا بايت.

وأكدّت الشركة الصينية إمكانية استخدام أقراص الحالة الساكنة M-2-SSD التي يتم توصيلها عبر PCIe، بالإضافة لوجود فتحة لتركيب الأقراص الصلبة التقليدية وأقراص الحالة الساكنة.

ويحتوي الحاسوب الجديد على منفذ HDMI، منفذ Display Port، منفذ USB-C، منفذ USB 3.0، ومستشعر للبصمات يساعد على إجراء عمليات المصادقة بشكلٍ آمن، فيما أن الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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