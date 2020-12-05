تشاجر مع زوجته فقطع 418 كيلو مترا لتصفية ذهنه!

قطع رجل إيطالي من مدينة كومو الواقعة شمال ميلانو الإيطالية مسافة 418 كيلو متر سيراً على الأقدام بعدما خرج من منزله إثر شجارٍ عنيف نشب بينه وبين زوجته.

وقالت تقارير أوردتها الصحافة الإيطالية إنّ الرجل البالغ من العمر 48 عاماً خرج من منزله ليُصفي ذهنه بعد المشاكل التي اندلعت بينه وبين زوجته، وأنّه ظل يسير حتى أوقفته الشرطة الإيطالية في مدينة جيمارا الواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكي على بعد 418 كيلو مترا من مكان سكنه بتهمة خرق حظر التجول.

وقالت الشرطة الإيطالية إنّها أوقفت الرجل في تمام الساعة الثانية صباحاً لخرقه حظر التجول، لتكتشف وجود بلاغ فقدان بحقه قدمته زوجته بعد غيابه عن المنزل لعدة أيام.

وبعد أن استمع رجال الشرطة لتبرير الرجل قرروا تغريمه بمبلغ 400 يورو لمخالفته قرار حظر التجول ووضعه في فندق محلي لحين قدوم زوجته إليه.

من جانبه قال الرجل الإيطالي إنّه لم يشعر بالوقت أثناء سيره، وأنّه اعتمد خلال الفترة الماضية على الطعام الذي يقدمه الناس له، وأكدّ عدم استخدامه لأي وسيلة نقل طوال رحلته.

يذكر أنّ السلطات الإيطالية فرضت حظر تجول ليلي في البلاد يبدأ الساعة 10 مساءً وينتهي الساعة 5 صباحاً للحد من انتشار فيروس كورونا.

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