مميزات رائعة موجودة في تطبيقات أخرى نتمنى رؤيتها في تحديثات واتساب

حسنًا، نحن متفقين أن تطبيق واتساب هو تطبيق المحادثة الأشهر، لكننا أيضًا متفقين أنه الأضعف! وبالرغم من أن تحديثات واتساب على مدار العام كثيرة من حيث العدد إلا أنها حقًا لا تضيف خواص جوهرية، وما هي إلا تحسينات وخواص ضعيفة جدًا! تخيل أن التطبيق قد أرسل تحديث يتيح فيه كتم الإشعارات للأبد بدلًا من سنة! في هذا المقال سنتحدّث عن أهم المميزات الموجودة في تطبيقات المراسلة الأخرى، والتي نتمنى أن نراها في واتساب قبل أن نموت!

مميزات في تطبيقات منافسة نتمنى أن تأتي مع تحديثات واتساب

1- إمكانية فتح أكثر من حساب (تيليجرام)

هذه الخاصية أكثر من رائعة، تيليجرام يتيح لك فتح أكثر من حساب على الموبايل أو الكمبيوتر! كما بسمح لك أيضًا بتخزين معلوماتك على السحابة بدلًا من أن تقع في صعوبة نقل الملفات والمحادثات عند فتح الحساب على جهاز آخر!

2- خاصية إرسال رسالة لنفسك (Signal)

تطبيق سيجنال -وهو تطبيق آمن جدًا وصاعد بقوة- يتيح لك خاصية Note to Self، وهي خاصية تتيح لك إرسال الرسائل لنفسك، وهو ما يسمح لك بتخزينها كملاحظات يُمكن الوصول إليها! نفس الخاصية موجودة في تيليجرام على شكل Saved Messages وفي ماسنجر الفيسبوك لو راسلت نفسك.

3- إمكانية عمل تصويت أو استفتاء (تيليجرام)

في جروبات الشات -المحادثات الجماعية- يسمح لك بإنشاء استفتاء Poll لتجعل أعضاء المجموعة يختارون من بين خيارات عديدة تضعها أنت بشكل مسبق! تخيل مدى فائدة هذه الميزة إن أتت في تحديثات واتساب والذي نستخدمه عادةً للتخطيط للقاءات!

4- تشويش الوجوه قبل إرسال الصورة (سيجنال)

لأن تطبيق سيجنال يهتم كثيرًا بالأمان والخصوصية فهو يتيح ميزة رائعة جدًا وهي تشويش الوجوه -أي إخفائها- قبل إرسال الصورة لأي شخص آخر! ميزة رائعة بالفعل.

5- إمكانية وضع React على الرسائل (كل التطبيقات تقريبًا)

إمكانية وضع React على الرسالة (لايك، قلب، حزن.. إلخ) هي خاصية موجودة حقًا في كل مكان مثل فيسبوك ماسنجر، سلاك، ديسكورد، تويتر، تيليجرام، سيجنال.. إلخ!

6- الإرسال دون صوت والجدولة (تيليجرام)

يتيح لك تطبيق تيليجرام إرسال الرسالة لأي شخص أو لأي مجموعة دون أن تقوم الرسالة بإحداث صوت Send without sound وهي خاصية تسمح لك بإرسال الرسائل في أوقات متأخرة دون إزعاج الطرف الآخر، أو يُمكنك ببساطة جدولة الرسالة Schedule ليتم إرسالها تلقائيًا في ساعة أخرى.

7- تأكيد استخدام كاميرا الهاتف (كيك)

لا أصدق أني استشهد بتطبيق Kik، وهو وبلا أدنى شك تطبيق فاشل من جميع النواحي، لكن هذا التطبيق يوفر خاصية مميزة جدًا وهي ظهور عبارة Camera تحت أي صورة أو فيديو يتم تصويرهم وإرسالهم عبر كاميرا التطبيق! ولو توفرت هذه الخاصية في تحديثات واتساب فيمكنك الاعتماد عليها في المصادقة والتأكد من كلام الشخص الآخر، مثل أن يقول لك صديقك أنه يتمشّى في شوارع لندن بالرغم من أنه جالس في غرفته!