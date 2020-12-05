فيس بوك ستحذف المعلومات الكاذبة حول لقاحات كورونا

قررت شركة فيس بوك الأمريكية حذف الادعاءات والمزاعم الكاذبة حول لقاح كورونا في إطار سعيها لوضع حد للأذى الجسدي الوشيك الذي تسببه الأخبار والمعلومات غير الصحيحة المتداولة في منصتي فيس بوك وإنستغرام حول اللقاحات.

وأشارت الشركة إلى أنّها ستُسرع من خططها من أجل حظر المعلومات الكاذبة على منصتي فيس بوك وإنستغرام بعد الإعلان عن الموافقة على اللقاح الأول للاستخدام في بريطانيا.

وقالت فيس بوك إنّها ستحظر كافة الأكاذيب حول مكونات اللقاح، السلامة، الفعالية، والآثار الجانبية التي يتركها، بالإضافة لحظر المعلومات التي تتحدث عن احتواء لقاحات كورونا على أجهزة صغيرة للتحكم ومراقبة المرضى.

وأكدّت الشركة الأمريكية حذفها للادعاءات حول اللقاحات المضادة لكورونا التي كشفها بالفعل خبراء الصحة العامة، وأنّها تقوم منذ انتشار الوباء في يناير الماضي بحذف العلاجات الكاذبة والأخبار التي تقول بأنّ المرض غير موجود.

يذكر أنّ فيس بوك أكدّت حاجتها لبعض الوقت لتطبيق قرارات حذف المنشورات الكاذبة حول لقاحات كورونا.

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