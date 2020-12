فيديو.. جمل يقتحم مستشفى بالجيزة في مصر

لاقا مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي رواجاً واسعاً، يظهر اقتحام جمل مستشفى أوسيم في الجيزة المصرية، وموظفون يحاولون إخراجه من المبنى.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية، فقد ظهر في مقطع الفيديو، جمل ضخم داخل أروقة المستشفى، فيما فتحت إدارة المستشفى تحقيقا لمعرفة كيفية تخطي الحيوان البوابات الأولى للمستشفى، ودخوله إلى البناية، كما ستتم مراجعة الكاميرات، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

ويظهر الفيديو سخرية عدد من الموظفين من اقتحام الجمل للمستشفى فيما يقوم آخرون بتصويره بالهواتف المحمولة.

