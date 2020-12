تحذيرات من خفافيش في الصين تحمل أنواعا أخرى من فيروس كورونا

حذرت عالمة صينية بارزة من أن الخفافيش الموجودة في المناطق الحدودية في جنوب وجنوب غرب الصين تؤوي فيروسات كورونا أخرى لديها القدرة على الانتقال إلى البشر.

وفي تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية ترجمته شبكة “عربي بوست”، قالت الدكتورة شي جينجلي التي تعمل بمعهد ووهان لعلم الفيروسات إنه من المرجح أن هذه الفيروسات، التي منها القريبة لفيروس Sars-CoV-2، الذي يسبب كوفيد-19، تنتشر في الطبيعة خارج الصين.

وقالت الدكتورة شي، الملقبة بـ”المرأة الخفاش” لأن مجموعتها البحثية تدرس فيروسات الخفافيش: “يجب ألا يقتصر بحثنا عنها في الصين فقط، بل في دول جنوب آسيا أيضاً”.

وجاءت تصريحاتها، التي أدلت بها في حلقة بحثية عبر الإنترنت نظمتها الأكاديميتان الطبية والبيطرية الفرنسية، في الوقت الذي يستعد فيه فريقان دوليان أحدهما بتنسيق من منظمة الصحة العالمية والآخر شكلته دورية لانسيت الطبية، للبحث في منشأ الجائحة بعد عام من بدايتها رسمياً.

ويُعتقد أن الخفافيش هي المأوى الطبيعي لفيروس Sars-CoV-2، ورغم قول شي إن الفيروس قد انتقل على الأرجح إلى حيوان آخر قبل أن يصل إلى البشر، لم يُحدَّد هذا الحيوان (المضيف الوسيط) بعد.

لكن من غير الواضح أيضاً مقدار الوقت الذي ربما كان الفيروس منتشراً خلاله في هذا الحيوان أو في البشر قبل اكتشافه أواخر العام الماضي، وقالت شي إنه ربما كان في أحدهما أو الآخر “لفترة طويلة جداً”.

هذا ولم تتمكن مجموعة شي حتى الآن من اكتشاف فيروسات كورونا في حيوانات المزارع أو الحيوانات البرية التي أخذوا عينات منها في ووهان، عاصمة مقاطعة خوبي.

وقالت إنه إذا كان المضيف الوسيط هو البنغول (آكل النمل الحرشفي)، كما أشار البعض، فمن المحتمل أن الفيروس انتقل من الخفافيش إلى البنغول خارج الصين، إذ يجري تهريب جميع حيوانات البنغول التي تصل إلى الصين من دول آسيوية أخرى، منها الهند.

