تقرير – ابل تخطط لإطلاق ايفون و ماك بوك باللون الأسود المطفي الجديد!

قامت ابل بتسجيل براءة اختراع جديدة تتيح لها استخدام اللون الأسود المطفي في هواتف الايفون وأجهزة الايباد وماك بوك، هذا اللون له القدرة على امتصاص الضوء بشكل كبير.

ابل قدمت لمكتب تسجيل براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية مواصفات الكلاء بهذا اللون وطريقة تصنيعه لطلاء معادن مثل الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم، وكلها معادن تستخدم في أجهزة ابل المختلفة.

طبقة الطلاء باللون الأسود المطفي لها خصائص تجعلها قادرة على امتصاص الضوء المرئي من خلال فتحات دقيقة للغاية تنفذ منها جزيئات الضوء وتبرز اللون الأسود العميق للجهاز.

اللون الأسود الحقيقي يصعب الحصول عليه بسهولة، ومعظم المنتجات التي يتم الترويج على أنها سوداء اللون ما هي إلا بلون رمادي غامق في حقيقة الأمر.

باستخدام تقنية ابل الجديدة في تصنيع الطلاء الأسود المطفي، سوف يمكن إنتاج لون أسود حقيقي قادر على عدم عكس الضوء بل امتصاصه تماماً.

طريقة ابل الجديدة في إنتاج طلاء مطفي شديد السواد يعادل مادة Vantablack وهي المادة الأكثر سواداً في العالم مق قدرة فائقة على امتصاص الضوء المرئي تتجاوز 99.9%، وذلك وفقاً لتقارير صحفية.

ابل لم يسبق لها استخدام اللون الأسود في أجهزة ماك بوك وإن كانت لها سابقة مع استخدام اللون الأسود المطفي مع هواتف ايفون 7 و 7 بلس قبل سنوات.

هذا الطلاء الأسود الجديد لا يزال قيد التطوير والبحث، وتسجيل ابل براءة اختراع له يعطينا فكرة عن توجه الشركة في التصاميم والألوان مستقبلاً.