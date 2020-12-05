موسيقى “معلوف” تداوي جراح بيروت

شهدت فعاليات مهرجان “بيروت ترنم” أمس الجمعة مشاركة مميزة أبهجت الجمهور من الفنان اللبناني الشهير إبراهيم معلوف في معزوفات بآلة البوق.

وحاول الفنان اللبناني الشهير أن يداوي جراح بيروت بفنه المتميز، وأبهج الجمهور في حفل موسيقي أقامه في العاصمة اللبنانية وبث الحياة في منطقة تضررت بشدة بفعل الانهيار الاقتصادي والانفجار الكارثي الذي دمر مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.

وجاء “معلوف” البالغ من العمر 40 عاما والذي وُلد ببيروت ويحمل الجنسية الفرنسية، ليعزف موسيقاه في الشوارع بعد أن جمع نحو مليوني يورو لصالح لبنان في حفل موسيقي خيري في فرنسا إثر انفجار المرفأ الذي أودى بحياة نحو 200 شخص ودمر مساحات شاسعة منها منطقة أسواق بيروت التي أقيم بها حفل الجمعة.

والتزم الجمهور بارتداء الكمامات للوقاية من جائحة كورونا خلال هذا الحفل المقام ضمن مهرجان “بيروت ترنم” السنوي الذي يشمل سلسلة من العروض المجانية قبل عيد ميلاد المسيح، جاؤوا يعلنون الفرح رغم المعاناة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية