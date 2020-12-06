هل هناك أطعمة مفيدة لالتهاب الحلق؟ وما هي الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها؟ تعرف تفاصيل أكثر حول ذلك بعد قراءة المقال الآتي.

بالطبع اخر ما قد تفكر فيه هو الطعام عند التهاب الحلق، لكن ما لا تعرفه أن هناك أنواع أطعمة مفيدة لالتهاب الحلق:

يوجد العديد من الأطعمة التي قد تساهم في تخفيف الألم المصاحب لالتهاب الحلق وتسريع العلاج، والتي تشمل الاتي:

1. الكركم يساعد الكركم في تخفيف ألم التهاب الحلق، وذلك لما له من خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة. كما أنه متعدد الاستخدامات، حيث يمكن إضافته إلى الشوربة والشاي وبعض العصائر.

2. البيض المخفوق يعد البيض المخفوق مثال جيد على أطعمة مفيدة لالتهاب الحلق، وذلك لعدة أسباب أهمها أنه سهل البلع، ويحتوي مواد مضادة للالتهاب، مثل: الأوميغا6، والبروتينات.

3. الخضار المطبوخة تعد الخضار المطبوخة سهلة البلع، كما أنها غنية بالمعادن والمواد التي تعزز من صحة الجهاز المناعي.

4. حساء الدجاج عند الحديث عن أطعمة مفيدة لالتهاب الحلق فبالتأكيد سيكون حساء الدجاج أو شوربة الدجاج أحد أهمها. فهذا الحساء يساعد في تعويض النقص في السوائل المرافق لالتهاب الحلق، كما يزيد من من قدرة الأغشية على امتصاص السوائل، وذلك لما يحتويه هذا الحساء من ملح.

5. العسل يتم استخدام العسل كأحد أهم الأطعمة المفيدة لالتهاب الحلق، فهو يعد مضاد للفايروسات التي قد تتسبب ذلك. لكن يجب الامتناع عن استخدامه للأطفال ما دون عمر السنة تجنبًا لحدوث التسمم، كما يجب الحذر من زيادة الجرعة، إذ قد تتسبب زيادتها تثبيط جهاز المناعة وذلك بسبب السكر الموجود فيه.

6. اللبن يعد اللبن من الأطعمة المفيدة في حالات التهاب الحلق، وذلك لعدة أسباب أهمها أنه بارد وسهل البلع، كما أنه يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

7. البطاطا المهروسة تساعد البطاطا عمومًا على تعزيز عمل جهاز المناعة، وذلك لما تحتويه من مضادات للأكسدة وفيتامينات وعناصر، مثل: المغنيسيوم، ومن الجدير بالذكر أن أغلب تلك المكونات موجودة في قشر البطاطا، لذا من المهم الحرص على هرس القشرة أيضًا. ويجب الانتباه لعدم تناول البطاطا ساخنة لتجنب زيادة ألم التهاب الحلق.

8. الثوم يحتوي الثوم على مضادات للفيروسات والبكتيريا، التي من شأنها تخفيف الألم المصاحب لالتهاب الحلق. كما أنه متعدد الاستخدامات، حيث يمكن استخدامه في الشوربة والمرقة ومع الحليب أيضًا.

9. السمك يحتوي السمك على العديد من المكونات التي من شأنها محاربة الالتهاب وبالتالي علاجه، مثل: البروتينات، وأوميغا3، والزنك.

10. المثلجات تعمل المثلجات مثل البوظة على تخفيف الألم والحكة المصاحبة لالتهاب الحلق، كما تساعد على تأخير عمل النهايات العصبية التي تنقل شعور الألم.

11. الأطعمة التي تحتوي فيتامين ج تساعد الأطعمة غير الحمضية التي تحتوي فيتامين ج على تعزيز عمل جهاز المناعة.

كما يجب الحرص على تجنب تناول الأطعمة الحمضية، مثل: الكيوي، والتوت، والموز. بعض الأطعمة التي يجب تجنبها يوجد بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في حالات التهاب الحلق، والتي تشمل الاتي: الأطعمة المقرمشة مثل أي أطعمة ذات أطراف حادة أو يابسة، وذلك تجنبًا لزيادة ألم التهاب الحلق. المخللات وأي أطعمة تحتوي على هذا الكم من الملح فمن شأنها زيادة حدة الألم. الطماطم، وذلك نظرًا لحمضيتها.

البهارات والكحول. العلاجات المنزلية لالتهاب الحلق يوجد بعض العلاجات المنزلية عدا عن الأطعمة التي يمكن استخدامها لتخفيف الألم، والتي تشمل الاتي:

ترطيب الحلق: وذلك من خلال شرب الماء والسوائل، فمن شأن ذلك أن يمنع جفاف الحلق الذي يزيد من الألم.

استخدام مرطب للجو: وذلك لإبقاء الهواء في المحيط رطب، إذ إن الهواء الجاف يسبب زيادة حدة الألم. المضمضة: تساعد المضمضة بالماء الدافئ والملح على تخفيف الالتهاب.

المصدر : موقع ويب نت

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