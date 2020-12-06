اشتريت تطبيق أو لعبة بالخطأ أو بعد الشراء لم تعجبك؟ إليك طريقة استرجاع المدفوعات من جوجل فورًا

في أوقات عديدة نقوم بشراء تطبيق أو لعبة من متجر بلاي أو حتى نشترك في إشتراك مدفوع في أي تطبيق ومن ثم نندم على ذلك نظرًا لأن الخدمة أو المنتج الذي دفعنا فيه لا يستحق ذلك، لكن هل كنت تعلم أن جوجل تتيح لك استعادة المبلغ الذي تدفعه بالكامل في حالة أنك غير راضي عن التطبيق أو الاشتراك! اليوم نوضّح لكم ببساطة طريقة استرجاع المدفوعات من جوجل بعد شراء تطبيق، لعبة أو الاشتراك في أي خدمة عبر متجر بلاي.

طريقة استرجاع المدفوعات من جوجل بسهولة

سياسة جوجل لاسترجاع الأموال تنص على أنه يجب أن تسترد المبلغ في خلال 48 ساعة على الأكثر من وقت الشراء/الاشتراك من متجر بلاي، وفي حالة أنك تعديت هذه المدة فسيكون أيضًا بإمكانك استرجاع الأموال، لكن ليس تلقائيًا بل عن طريق تقديم طلب، لكن في حالة أنك اشتريت/اشتركت في الـ48 ساعة الماضية فيمكنك استرجاع المبلغ تلقائيًا وعلى الفور، وذلك بالخطوات التالية:

1- توجّه إلى هذه الصفحة والمخصصة برد الأموال

2- ستجد أمامك الشاشة التالية

هنا جوجل يسألك عمّا إذا كنت تود الاستكمال بهذا الحساب، اضغط على Yes لتظهر لك الصفحة التالية:

3- اختر الاشتراك الذي تود إلغاؤه من بين الاشتراكات المعروضة أمامك، وضع في اعتبارك أهمية كون الاشتراك/الدفع تم في الـ48 السابقة، اختر الاشتراك واضغط عليه لتظهر لك الشاشة التالية:

4- من الشاشة السابقة اختر سبب رغبتك في استرجاع أموالك، أفضل شيء هو اختيار الخيار الأول وهو الشراء بالخطأ أو الخيار الأخير وهو عدم قدرتك على تذكر أنك اشتريت هذا التطبيق.

5- بعد اختيار العملية المرادة ستظهر لك الشاشة التالية، وهنا عليك أن تضغط على زر Start Refund

تلقائيًا ستظهر لك رسالة تفيد بأن جوجل قد قامت برد المبلغ إلى حسابك البنكي وأنه سيصل في خلال 7-10 أيام عمل كما هو حال الـRefunds من أي منصة أخرى.