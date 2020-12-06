هل تعاني هواتف ايفون 12 من مشكلة في الشحن اللاسلكي؟

مرة أخرى هناك مشاكل في هواتف ايفون 12 تظهر إلى السطح بين الحين والآخر، هذه المرة المشكلة تتمحور حول خاصية الشحن اللاسلكي وعدم عملها بالشكل المطلوب.

هواتف ايفون 12 جميعها تدعم تقنية الشحن اللاسلكي إلا أن يعض المستخدمين لاحظوا توقف تلك الخاصية بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار.

عند وضع أحد هواتف ايفون 12 على قاعدة الشحن اللاسلكي من الطبيعي أن تبدأ عملية الشحن تلقائياً، لكن وفقاً لشهادات المستخدمين المتضررين فإن هذا لا يحدث.

في البداية، يظن المستخدم أن هناك عدم توافق بين الهاتف وقاعدة الشحن ويجرب قاعدة شحن لاسلكية أخرى، أحياناً ينجح الأمر بصورة مؤقتة قبل أن يتوقف الشحن مرة أخرى.

بعض المستخدمين قام بالحل التقليدي الذي يتبادر للذهن فوراً بإعادة تشغيل الهاتف، يستأنف الهاتف عملية الشحن على قاعدة الشحن اللاسلكي لكنه يعود ويتوقف مجدداً بعد يوم أو اثنين.

حالياً، هناك ما يقارب من ألف شكوى حول تلك المشكلة على منتدى ابل الرسمي للدعم الفني من مستخدمي هواتف ايفون 12 بكافة إصداراتها.

في محادثة نصية مع ممثلي خدمة العملاء والدعم الفني في ابل، قيل أن ابل على علم بالمشكلة وتعمل حالياً على حلها، مما يوحي بأنها مشكلة في نظام التشغيل قد تُحل عبر تحديث لاحق للنظام.

في الفترة الماضية، تم رصد عدة مشكلات في هواتف ايفون 12 مثل عدم استجابة شاشة اللمس بشكل صحيح في هواتف ايفون 12 ميني وتم حلها عبر تحديث، وأيضاً مشكلة سقوط شبكة الهاتف الخلوية وعدم القدرة على توصيل الأجهزة عبر البلوتوث ومشكلة استنزاف البطارية بدون داعٍ وكلها مشاكل تبدو أخطاءً في النظام.

من المتوقع أن يصدر قريباً تحديث iOS 14.3 ومعه قد يكون هناك حل جذري للمشكلات المذكورة آنفاً، لأنها مشكلات مزعجة تعوق الاستخدام اليومي للهاتف.

هل واجهت أية مشكلات مع هواتف ايفون 12 ؟ أخبرنا عبر التعليقات!