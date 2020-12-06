شركة Gionee المصنعة للهواتف الذكية قامت بإضافة برمجيات خبيثة في 20 مليون وحدة من هواتفها!

شركة Gionee المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية هي شركة معروفة نوعًا ما خصوصًا في الدول الآسيوية، وبالطبع فهي شركة صينية، ويبدو أن هذه الشركة لم تكتفي بالربح من مبيعات هواتفها الذكية، بل بدلًا من ذلك فكرت في طريقة إضافية للربح وهي إضافة برمجيات خبيثة على ملايين الوحدات من هواتفها، لكي تستفيد بالربح من الإعلانات.

شركة Gionee أضافت برمجيات خبيثة في 20 مليون هاتف

هذه القضية مر عليها بعض الوقت، لكننا نتحدّث عنها اليوم نظرًا لأن المحكمة الصينية قد أقرت بكون Gionee شركة مذنبة، وما حدث أن الشركة قد استخدمت فيروس من نوع تروجان يحمل الاسم Story Lock Screen، وهذا الفيروس يعمل بشكل رئيسي على عرض الإعلانات على المستخدمين وربما سرقة بياناتهم وبيعها أيضًا!

في خلال عام واحد فقط حققت الشركة من هذه الطريقة ربحًا وصل إلى 4.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما حصلت عليه من أكثر من 21.75 مليون هاتف ذكي! وبالرغم من أن الربح وصل إلى هذا المبلغ إلا أن المصروفات الخاصة بالشركة حينها لم تتعدى 1.3 مليون دولار.

الموظفين المسؤولين عن هذه الواقعة قد تم الحكم عليهم بما يتراوح بين ثلاث وثلاث سنوات ونصف من السجن مع غرامة 30 ألف دولار أمريكي على كل فرد منهم، وهذا حسبما ورد في المصدر الصيني، ولعل العبرة التي يجب أن نتخذها من هذه القصة ومن شركة Gionee هو عدم شراء الهواتف الذكية الرخيصة من العلامات التجارية غير المعروفة، وبدلًا من ذلك يُمكننا أن نتابع الخيارات المختلفة من الشركات المعروفة مثل شاومي وسامسونج.