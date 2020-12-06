عجوز أمريكي ينتصر على فيروس كورونا وهو في عامه الـ4 بعد المئة

انتصر عجوز أمريكي على الفيروس التاجي بعد خضوعه معركة ضد الفيروس وقد خارت قواه الجسدية وتشوش ذهنه بعض الشيء بالتزامن مع احتفالات عيد ميلاده الـ4 بعد المئة بحسب ما صرحت به حفيدته هولي ووتن مكدونالد.

وقالت أنا ممتنة لإجتيازه المرض ووصفت شفاء جدها من الفيروس بالأمر المدهش لأنه تعرض هذا العام الى أزمة وهو يعاني من مشكلات خطيرة في القلب.

وانتقل المرض اليه عن طريق ابنته التي أصيبت في 23 من نوفمبر الماضي ، وتلقى حقنة من العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تمت الموافقة عليها حديثا لكنه كان منهكاً مما دفهم لنقله الى المستشفى بسيارة الإسعاف.

وصرحت هولي حول العقار “لا أدري إن كان بفضل العقار ولكنه كان أفضل في غضون 24 ساعة فقط” ومستويات الأكسجين بالدم جيدة وصافية تماماً.

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