الكشف عن العلامات التي تدل على اختراق الهاتف المحمول

صرح دميتري بودوف رئيس مجموعة “أنغارا” عن أبرز العلامات التي تدل على اختراق الأجهزة أهمها ظهور خلل في عمل التطبيقات، خصوصاً تلك التي تتجمد وتعود فجأة للعمل ثم ينخفض أداء الجهاز والبطارية تستنزف بشكل أسرع.

ويمكن أن تظهر علامات سحب وتحويل للأموال من الحسابات عن طريق الهاتف بشكل غير مفهوم بالنسبة لصاحب الجهاز ويجب التصرف فوراً عند الإنتباه على هذه التحركات ولكن من الممكن أن يكون هناك أسباب اخرى فلا داعي للقلق المفرط.

وبين ان معظم حالات الإختراق لا تكون من أجل الإبتزاز بس للوصول الى التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول والاشتراكات في الخدمات المدفوعة، ويمكن منع الإختراق بإعادة الجهاز الي وضع المصنع وتغير كل كلمات السر واذا لم يتغير شيء يجب الإتصال بمركز الخدمة.

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