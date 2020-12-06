تحويل أشهر سيارات البيك أب من فورد الى عملاق للطرق الوعرة

كشفت Hennessey الأمريكية عن طرح سيارة معدلة من سيارات Ford F-150 تحت شعار Venom 800 والمخصصة لمحبي المغامرات وستصل للأماكن التي تعجز عنها السيارات العادية وستكون أطول وأفخم من السيارات الحالية.

وستزود بالعديد من الأنظمة المتطورة أبرزها أنظمة تعليق خاصة وعجلات ضخمة تجعل الهيكل مرتفعا بشكل كبير عن الأرض لتتمكن من عبور الطرقات الوعرة فضلاً عن تزويدها بممتصات صدمات أمامية وخلفية وجانبية متينة مصنوعة من المعدن.

وستخفي الشركة شعار فورد وتضل شعار Hennessey بحروف كبيرة على الواجهة الأمامية وستكون قادرة على توليد عزم يعادل 816 حصانا لحصولها على محرك جبار مجهز بـ 8 أسطوانات، سعته 5.0 ليتر وستطرح بأسعارتتراوح ما بين 140 و150 ألف دولار العام المقبل.

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