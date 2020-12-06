تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة من أفضل التطبيقات العملية المميزة والألعاب التي تستحق تجربتك!

لعلّ واحدة من أهم هوايات مستخدميّ الهواتف الذكية هي تجربة تطبيقات وألعاب جديدة تحقق لهم الاستفادة الكاملة من هواتفهم ونحن في أخبار التطبيقات نعرف ذلك! لذلك وكالعادة نشارككم في مقال تطبيقات الاندرويد للأسبوع أي تطبيقات اندرويد جديدة تستحق تجربتكم وكذلك هو الحال بالنسبة للألعاب، هذا إلى جانب التطبيقات المدفوعة المتاحة مجانًا لفترة محدودة من الوقت وننصحكم دائمًا بتحميلها بشكل مباشر في حالة حازت إعجابكم، هذا لأنها لا تبقى على هذا الحال لفترة طويلة.

تطبيق Calculator Vault لإخفاء الصور والفيديوهات داخل الآلة الحاسبة



كل شخص منّا لديه ما يخاف عليه من صور وفيديوهات حسّاسة، وهنا يأتي دور تطبيقات حماية الصور والملفات، لكن هذا التطبيق يتميّز بأنه يأتي على شكل آلة حاسبة! وهو ما سيمنع الآخرين من اكتشاف أنك تستخدم تطبيق من هذا النوع من الأساس! التطبيق يقدّم أوضاع مختلفة لحماية الصور والفيديوهات إلى جانب خواص عديدة يُمكنك اكتشافها بنفسك.

السعر : مجّاني

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متصفّح فايرفوكس بعد إعادة تصميمه



أنا من مستخدمي فايرفوكس الأوفياء، لكن المتصفّح كان يعاني حقًا من مشكلة كبيرة وهي تصميمه القديم، هذا إلى أن قامت شركة موزيلا غير الربحية والمطورة للمتصفح بإطلاق الجيل الجديد كليًا منه، وهو الذي يقدّم عشرات الخواص الجديدة أهمها دعم الوضع الليلي، منع التعقّب والتجسس وإعادة تصميم كاملة لواجهة التطبيق مع خاصية الـCollections لجمع التبويبات المهمة في مكان واحد.

السعر : مجّاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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طريقة تحويل أندرويد إلى iOS 14! تطبيق Launcher iOS 14



نعيد مشاركتكم هذا التطبيق، ونعم، قد يكون عنوان هذه الفقرة غير واقعي ولعلّه هزلي ومرح أيضًا! لا يمكن تحويل الأندرويد إلى iOS بطبيعة الحال، لكن تطبيق Launcher iOS 14 فعلًا يقدّم أقوى محاكاة لهذه العملية على الإطلاق! هذا اللانشر يغير كل شيء في هاتفك الأندرويد ليكون مثل الـiOS وتحديدًا iOS 14! يتيح لك اللانشر خاصية وحدة التحكم Control Center ونفس منطقة الإشعارات الخاصة بـiOS ومع نفس التصميم، ويُمكنك أن تشاهد هذا الفيديو أو أن تبدأ في التجربة بنفسك.

السعر : مجّاني

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تطبيق Bazaart المميز لتحرير الصور



ها هو تطبيق Bazaart يصل لمنصة أندرويد بعد سنوات قضاها على نظام iOS وأجهزة آيفون وآيباد، والتطبيق لازال في مرحلته التجريبية لكنه يعمل بشكل ممتاز، والتطبيق يوفّر خيارات متكاملة لتحرير وتعديل الصور وأيضًا تصميم الجرافيك مع أدوات حصرية عديدة مثل دمج الصور أو إزالة الخلفية.

السعر : مجّانية

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لعبة Brawlhalla والتي حققت نجاح كبير على أندرويد



للعبة Brawlhalla شهرة كبيرة جدًا بين اللاعبين على المنصات المختلفة، وهي لعبة من تطوير يوبيسوفت وتتيح لك اللعب ضد عشرات اللاعبين في نفس الوقت بتجربة لعب قتالية فريدة ثنائية الأبعاد، تتيح اللعبة عشرات الشخصيات لتختار منها كما تتيح أوضاع مختلفة للعب مثل 1 ضد 1 أو 2 ضد 2 والمزيد، كما أن اللعبة مجانية بشكل كامل ولا تفرّق بين اللاعبين الذين يدفعون والذين لا يدفعون.

السعر : مجّانية

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لعبة Galaxy Shooter من ألعاب حرب الفضاء البسيطة والمسليّة



تقدّم هذه اللعبة تجربة لعب مميزة وبسيطة جدًا وتعود بنا لعالم الألعاب القديمة والمسليّة، كل ما عليك فعله هو أن تصوّب على المركبات الفضائية وتدمرها وكما تلاحظ من صور اللعبة فهي بسيطة وذات تصميم قديم جدًا، لكن هذا لا يعني أبدًا أنها غير مسلية، خصوصًا أنها مدفوعة في الأصل ولا تضم إعلانات.

السعر : مجّانية

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تطبيق Launcher iOS 14 لتحويل هاتف أندرويد الخاص بك لآيفون!

نعم، قد يكون عنوان هذه الفقرة غير واقعي ولعلّه هزلي ومرح أيضًا! لا يمكن تحويل الأندرويد إلى iOS بطبيعة الحال، لكن تطبيق Launcher iOS 14 فعلًا يقدّم أقوى محاكاة لهذه العملية على الإطلاق! هذا اللانشر يغير كل شيء في هاتفك الأندرويد ليكون مثل الـiOS وتحديدًا iOS 14! يتيح لك اللانشر خاصية وحدة التحكم Control Center ونفس منطقة الإشعارات الخاصة بـiOS ومع نفس التصميم، ويُمكنك أن تشاهد هذا الفيديو أو أن تبدأ في التجربة بنفسك.

السعر : مجّاني

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تطبيق Repost لمشاركة وإعادة نشر صور إنستجرام



إنستجرام وكما نعلم جميعًا لا يتيح خاصية مشاركة الصور الخاصة بأي مستخدم آخر إلى حسابك الشخصي، وهذا الأمر يكون مزعج في حالة أن صديقك قد نشر صورة لكم معًا وانت تريد مشاركتها، هنا يأتي دور تطبيق Repost for Instagram والذي يتيح لك مشاركة الصور من مستخدمين آخرين وتوضيح اسمهم داخل الصورة إلى جانب خيارات أخرى عديدة.

السعر : مجّاني

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

