تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة من التطبيقات والألعاب المميزة والعروض المجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق PXL لتحويل الصور إلى رسومات

هو تطبيق بسيط يمكنك من تحويل إلى صورة إلى رسم فسيفسائي والذي يتم واقعياً باستخدام قطع الأحجار و الزجاج الملونة الصغيرة لتشكيل لوحة أكبر.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق I know percent لحسابات النسب المئوية

هو تطبيق مميز شامل لحميع حسابات النسب المئوية ومناسب لأولئك الذين يجرون هذا النوع من الحسابات باستمرار (عند التسوق مثلاً وحساب التخفيضات). من خلال التطبيق يمكن حساب النسبة المئوية أو إضافة أو طرح نسبة معينة من قيمة ثابتة وهكذا.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق iClock-Desktop Clock – ويدجت الساعة

عبارة عن ويدجت يضيف ساعة حائط أو ساعة رقمية إلى الشاشة الرئيسية بأشكال وتصميمات مختلفة إذا كنت لا تريد الشكل التقليدي للساعة الخاصة بالنظام.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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متصفح Snaptube للايفون

هو متصفح جديد للايفون يحتوي على مانع للإعلانات ووضع التصفح الخفي ويتيح لك مشاهدة الفيديو من المواقع المختلفة بطريقة مميزة إذ يمكنك عرض الفيديو من موقع ما على شكل شاشة عائمة والتحكم في سرعة التشغيل، يدعم أيضاً الوضع الليلي.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Live+ لإنشاء صور حية

الصور الحية Live Photos هي عبارة عن صورة متحركة لفترة زمنية قصيرة، الآن باستخدام هذا التطبيق يمكنك استخراج صور حية من أي مقطع فيديو لديك للاحتفاظ بها في معرض الصور أو كخلفية للجهاز أو مشاركتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Wallpaper & Background – خلفيات مميزة

هو تطبيق مميز يحتوي على العديد من الخلفيات المميزة المصممة عبر الحاسوب بألوان رائعة لاستخدامها على أجهزة ابل المختلفة بجودة عالية HD.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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لعبة Ninja Chowdown

رحب معنا بشخصية النينجا الجديدة دوناتسو وهو نينجا غير تقليدي سمين الوزن ويطارد الكعك ويخوض مغامرات كثيرة داخل اللعبة التي تحتوي على أكثر من 35 مستوى وإمكانية تخصيص الشخصية والملابس كما تريد.

السعر : مجاني لفترة محدودة