“كوالا” يتسلل لشجرة عيد الميلاد!

تفاجأت الأسترالية أماندا ماكورميك بوجود حيوان الكوالا في شجرة عيد الميلاد التي اشترتها ووضعتها في منزلها.

واعتقدت المرأة التي تعيش في مدينة كورومانديل فالي الواقعة بالقرب من أديلايد للوهلة الأولى بأنّ أطفالها قاموا بتعليق دمية حيوان الكوالا على الشجرة كنوعٍ من الزينة، قبل أن تُفاجأ بتحرك الحيوان الذي كان متخذاً وضعية مريحة على شجرة الصنوبر المزينة.

وقالت أماندا إنّ الحيوان دخل إلى منزلها عندما كان باب المنزل مفتوحاً، وعبّرت عن سعادتها لأن الحيوان الذي دخل منزلها لم يكن ثعباناً.

ونشرت المرأة الأسترالية مجموعة من الصور لحيوان الكوالا المُعلق على شجرتها، وحظيت هذه الصور بتفاعل كبير، حيث قال أحد المعلقين فقط في أستراليا يمكن أن يصبح حيوان الكوالا زينة لعيد الميلاد.

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