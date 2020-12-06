يوتيوب يكافح التعليقات المسيئة بميزة جديدة

قامت شركة يوتيوب الأمريكية بإطلاق ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين عند نشرهم لتعليقات مسيئة في إطار سعيها لمكافحة تلك التعليقات.

وستكون هذه الميزة مشابهة للميزة التي أطلقتها مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بهدف الحد من التعليقات غير المرغوب بها.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها ستنبه المستخدمين عندما يهمون بنشر شيء يعتقد بأنّه مسيء للآخرين لكي تمنحهم الوقت للتفكير قبل النشر.

وأشارت يوتيوب إلى أنّ الأداة الجديدة لن تمنع المستخدمين من النشر، ولن تظهر إشارة التحذير إلا عندما يكون التعليق أُبلِغَ عنه بصورة متكررة على أنّه مسيء.

كما عمدت يوتيوب لإنشاء أنظمة محسنة لتصفية المحتوى في قسم YouTube Studio المخصص لإدارة القناة تساعد صاحب القناة على حذف التعليقات التي يصنفها يوتيوب بأنّها مسيئة بشكل تلقائي.

يذكر أنّ يوتيوب ستطلق الميزة الجديدة حالياً للأجهزة العاملة بنظام أندرويد وباللغة الإنجليزية فقط.

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