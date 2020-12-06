دراسة تكشف تأثير الأدوية المضادة للفيروسات على معدل وفيات كورونا

أكدت دراسة جديدة قام بها علماء من أمريكا ونشرت في مجلة New England Journal of Medicine أنّ استخدام الأدوية المضادة للفيروسات لا يؤثر على شدة مرض فيروس كورونا ولا على معدل الوفيات فيه.

وشملت الدراسة تحليل بيانات 11330 مريضاً بالغاً من المصابين بفيروس كورونا في 405 مستشفيات منتشرة في 30 دولة، حيث قام العلماء بدراسة طرق علاجهم بما فيها تلقي الأدوية المضادة للفيروسات كالريمديسفير، هيدروكسي كلوروكوين، لوبانوفير، وإنتر فيرون بيتا 1أ.

وقال الباحثون إنّ معدل الوفيات عند تناول الريمديسفير كان 0.95 %، و1.19% عند تناول هيدروكسي كلوروكوين، و1% عند تناول إنتر فيرون بيتا 1أ، الأمر الذي يؤكد عدم الحصول على نتائج ملموسة عند استخدام هذه الأدوية.

وأشار العلماء إلى أنّ النتائج التي توصلوا إليها لا تتوافق مع الآراء التي تقول إنّ استخدام العوامل المضادة للفيروسات تقلل معدل الوفيات أو تؤثر على طول فترة الاستشفاء.

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