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سيف نبيل يُطلق أغنية جديدة باللهجة العراقية

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرح الفنان العراقي سيف نبيل على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان قلبي أسود.

وظهر الفنان العراقي في فيديو كليب الأغنية بشخصية رجل أعمال يتعرض للخيانة من قبل حبيبته التي تقوم بتسريب أسرار شركته وتعرضها للخطر.

وحظيت الأغنية بإعجاب عشاق النجم العراقي الذين تركوا مجموعة من التعليقات الإيجابية والمشجعة.

وأغنية قلبي أسود من كلمات محمد الجبوري، وألحان سيف نبيل، وتوزيع عمار عدنان، وميكس وماسترينغ عمر صباغ، في حين حمل الكليب توقيع حسين شعلان.

يذكر أنّ النجم العراقي حقق نجاحاً كبيراً بأغنيته السابقة (لو) التي تجاوز عدد مشاهداتها على اليوتيوب 36 مليون مشاهدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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