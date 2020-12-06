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أم فرنسية تستعين بـ”فقاعة العناق” لاحتضان ابنتيها

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منع انتشار فيروس كورونا في العالم الأم الفرنسية كوليت دوبا البالغة من العمر 97 عاماً والمقيمة في دار للمسنين في مدينة جومون الفرنسية من احتضان ابنتيها، حيث اقتصر تواصلها معهما على مكالمات الفيديو منذ بدء جائحة كورونا.

لكنّ دار المسنين الواقعة قرب الحدود البلجيكية ساعدت الأم على احتضان ابنتيها وملامستهما من خلال فقاعة العناق المكونة من أنبوب قابل للنفخ واثنين من الأكمام البلاستيكية.

وقال المسؤولون عن الدار إنّهم قاموا باستخدام فقاعة العناق لمساعدة نزلاء الدار في احتضان أطفالهم وأقربائهم بشكلٍ آمن، حيث سيوفر الحاجز البلاستيكي الفاصل بين الطرفين حمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبها عبّرت الأم الفرنسية عن ساعدتها باحتضان ابنتيها من وراء الحاجز البلاستيكي، وقالت إنّ ابنتيها طبعتا قبلةً على وجنتيها الأمر الذي منحها الراحة والسعادة.

يذكر أن المسؤولين عن الدار يقومون بتطهير فقاعة العناق بعد كل لقاء لتكون جاهزة للاستخدام مرة أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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