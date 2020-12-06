“ليو جو” الإيطالية تطلق ساعة ذكية أنيقة مخصصة للنساء

كشفت دار الأزياء الإيطالية ليو جو عن ساعة ذكية أنيقة مخصصة للنساء أطلقت عليها اسم Liu.jo.

وزودت الساعة الجديدة بمعالج nRF52832، وتعمل بشكل متوافق مع الهواتف العاملة بنظام التشغيل IOS 9، وجوجل أندرويد 4.4 والإصدارات الأحدث منها، كما تحوي الساعة شاشة IPS لمسية مقاس 1.4 بوصة ودقة عرض 320*320 بيكسل.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذه الساعة بسعة 512 كيلو بايت، في حين تأتي الذاكرة العشوائية 64 كيلو بايت، وستعمل الساعة بشكل متوافق مع فئة الحماية IP68، وستحتوي على مستشعرات لقياس النبض، وتشبع الأوكسجين في الدم، بالإضافة لوجود عدّاد لقياس عدد الخطوات، المسافة المقطوعة، استهلاك السعرات الحرارية، ومراقبة النوم.

يذكر أنّ الشركة الإيطالية ستوفر الساعة الجديدة بألوان الأسود، الفضي، والذهبي، وستطلقها في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 130 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية