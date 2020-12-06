دراسة تحسم جدل الآثار الجانبية لأدوية خفض الكوليسترول

دعت مؤسسة القلب الألمانية الناس لعدم الخوف من تناول أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول، وقالت إنّها لا تترك آثاراً جانبية خطيرة.

وأكدّت المؤسسة الألمانية قدرة الجسم على تحملها لأنّها لا تترك سوى آثار ضئيلة لدى بعض المرضى كآلام في العضلات، الفخذين والذراعين عند تناول جرعات كبيرة منها.

وقالت مؤسسة القلب الألمانية إنّ تناول هذه الأدوية على المدى الطويل يؤدي في حالات نادرة لحدوث انحلال خطير في ألياف العضلات.

وأشارت لإمكانية السيطرة على هذه الآثار من خلال مواءمة الجرعة، وأكدّت دورها في خفض الكوليسترول الضار LDL بشكل فعال، مما يمنع حدوث تصلب الشرايين الخطير الذي يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

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