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كورونا يجبر صابر الرباعي على إلغاء حفلة نهاية العام في مصر

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان التونسي صابر الرباعي عن إلغاء حفلة نهاية العام المقرر إقامتها يوم 25 ديسمبر الجاري في مصر، بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الفنان التونسي في منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام إنّه لاحظ ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا مع بداية الموجة الثانية في مصر، الأمر الذي دفعه لإلغاء الحفلة المقررة في مركز المنارة.

وأوضح صابر الرباعي طريقة استرداد قيمة التذكرة لجمهوره، لأنّ الحفل تم تأجيله لأجلٍ غير مسمى، وقال الفنان التونسي إنّ الحفل لن يقام إلا في حال تحسنت الظروف حرصاً منه على سلامة الجميع.

يذكر أنّ النجم التونسي أحيا منذ مدة حفلاً ناجحاً بحضور الجمهور في ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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