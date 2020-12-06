كورونا يجبر صابر الرباعي على إلغاء حفلة نهاية العام في مصر

أعلن الفنان التونسي صابر الرباعي عن إلغاء حفلة نهاية العام المقرر إقامتها يوم 25 ديسمبر الجاري في مصر، بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الفنان التونسي في منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام إنّه لاحظ ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا مع بداية الموجة الثانية في مصر، الأمر الذي دفعه لإلغاء الحفلة المقررة في مركز المنارة.

وأوضح صابر الرباعي طريقة استرداد قيمة التذكرة لجمهوره، لأنّ الحفل تم تأجيله لأجلٍ غير مسمى، وقال الفنان التونسي إنّ الحفل لن يقام إلا في حال تحسنت الظروف حرصاً منه على سلامة الجميع.

يذكر أنّ النجم التونسي أحيا منذ مدة حفلاً ناجحاً بحضور الجمهور في ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

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