الفلبين تلجأ للعصا للحد من انتشار فيروس كورونا

قررت الشرطة الفلبينية استخدام العصا لمعاقبة الأشخاص المخالفين للتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا، خلال فترة الأعياد التي بدأت في البلاد في سبتمبر الماضي وستسمر حتى نهاية العام، في إطار سعيها لإلزام الناس بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وقالت الشرطة المحلية إنّ الناس تتوافد بكثرة على المراكز التجارية دون الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، الأمر الذي سيؤدي لارتفاع عدد الإصابات في البلاد.

وقال قائد الفريق المكلف بمكافحة فيروس كورونا إنّهم سينظمون دوريات في الأماكن المكتظة، وسيحمل رجال الشرطة عصا من الخيزران بطول متر لقياس التباعد وضرب المخالفين.

ومن المتوقع أن يثير هذا التصرف غضب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا أسلوب الحكومة في مكافحة المرض.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الفليبين تجاوز 436 ألف إصابة توفي منهم أكثر من 8500 شخص.

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