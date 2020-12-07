خاصية ثورية من “تويتر” لتأمين حسابات المستخدمين

أعلنت منصة “تويتر” عن تقنية جديدة اعتبرت أنها “ثورية”، نظرًا لقدرتها على توفير الحماية للحسابات في مواجهة احتمالات التعرض للاختراق أو السرقة.

ووفق ما نشره موقع “تايمز نيوز ناو”، فقد كشفت “تويتر” عن إمكانية دعم الحسابات بـ”مفاتيح أمان”، على أن تتوافر هذه الميزة لأجهزة “آيفون” و”أندرويد”.

وتستطيع “مفاتيح الأمان” الجديدة توفير الحماية لحسابات مستخدمي “تويتر”، حيث يتمكنون من فتح حساباتهم سواء على الهاتف الجوال أو على نسخة سطح المكتب.

وكانت “تويتر” قد كشفت، قبل عامين، عن عزمها على إعداد مثل هذه الخاصية، وتأجل قرار التنفيذ لضمان إجراء المزيد من الاختبارات التي تحقق مزيدًا من الفعالية.

وتعمل “مفاتيح الأمان” الجديدة على اختيار المستخدم جهازًا للأمان، يكون مدعومًا برقم سري لا يفتح حساب “تويتر” إلا بعد تسجيل الرقم السري عليه.

وتوفر الخاصية “حاجزًا ماديًا آمنًا” لحسابات المستخدمين أفضل من مجرد اختيار “المصادقة الثنائية” التقليدية.

ولا يمكن من خلال “مفاتيح الأمان” أن يفتح أي شخص حسابات “تويتر” لأي شخص آخر، حتى لو كان يمتلك اسم المستخدم وكلمة المرور، لأنه يجب أن يدخل الرقم السري من على جهاز الأمان.

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