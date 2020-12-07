هواتف أوبو المستقبلية قد تأتي مع كاميرا قابلة للتغيير تدعم الوايفاي والبلوتوث!

براءات الاختراع الجديدة هي واحدة من أهم العوامل التي تعطينا نظرة ثاقبة على مستقبل الهواتف الذكية، كل تقنية من التقنيات المتميزة الموجودة حاليًا كانت في يوم من الأيام مجرد براءة اختراع! واليوم لدينا براءة اختراع جديدة من أوبو، وبناءًا عليها فهواتف أوبو المستقبلية قد تأتي مع كاميرا قابلة للتغيير!

هواتف أوبو المستقبلية قد تأتي مع كاميرا قابلة للتغيير

تقنية الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة الآن متجهة لمراحل النضج الأخيرة، وبالفعل فشركة ZTE قد أطلقت هاتف يقدم هذه الخاصية الجديدة وهو هاتف ZTE Axon، ويبدو أن العالم التقني الآن متوجّه إلى خاصية جديدة كليًأ، وهي خاصية الكاميرا الخلفية القابلة للتغيير! وببساطة فهذه التقنية عبارة عن كاميرا خلفية قابلة للتغيير، وبالتالي يُمكنك في أي وقت إزالة الكاميرا الخلفية من هاتفك وشراء كاميرا خلفية أقوى!

براءة الاختراع الجديدة تعود لشركة أوبو، وبالفعل فقد ظهرت رسوم توضيحية لكيفية عمل هذه التقنية، المثير للاهتمام هو أن الكاميرا نفسها سيتم توصيلها بعد استبدالها من خلال منفذ USB-C، هذا كما ستدعم الواي-فاي والبلوتوث!

الكاميرا المنفصلة تلك ستأتي مع بطارية خاصة بها، كما سيكون بالإمكان توصيلها بأكثر من شكل وبأكثر من جهاز بلا أي مشكلة، وبطارية الكاميرا نفسها سيتم شحنها من خلال الهاتف تمامًا مثل أي إكسسوار آخر! الفكرة بحد ذاتها ثورية، إن تم تنفيذها فسيكون بإمكانك ترقية كاميرا الهاتف الخاص بك دون الحاجة لشراء واحد جديد!

في الماضي جربت شركات مثل إل جي وموتورولا تقنية شبيهة لكنها فشلت، هذا أيضًا حدث مع جوجل، لكن نحن الآن على مشارف 2021 والتكنولوجيا والهندسة قد وصلا لأوجهم! ما رأيك؟