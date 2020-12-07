تحديث iOS 14.2 – مشكلة استنزاف البطارية تضرب هواتف الايفون!

شيء ما خاطيء في تحديث iOS 14.2 يبدو أنه يتسبب في استنزاف شحن البطارية بشكل سريع على هواتف الايفون بصورة مزعجة.

على منتدى ابل الرسمي للدعم الفني وعبر شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل منتديات Reddit، تتابعت الشكاوى في الفترة الأخيرة بخصوص استنزاف شحن البطارية سريعاً بعد التحديث إلى iOS 14.2 الذي تم إطلاقه قبل نحو شهر تقريباً.

استنزاف الشحن سريعاً والحاجة إلى شحن الجهاز أكثر من مرة خلال اليوم هي الشكوى الأساسية لمعظم المستخدمين. استنزاف الشحن يبدو متفاوتاً أحياناً يكون بسيطاً وأحياناً أخرى يظهر بشكل واضح حيث تفقد البطارية 50% من شحنها خلال 30 دقيقة وفقاً لشهادات البعض.

شيء آخر التفت إليه بعض المستخدمين وهو أنه عند إعادة تشغيل الهاتف تزيد نسبة الشحن بشكل مفاجئ ودون سبب واضح أيضاً.

هواتف الايفون الأكثر تضرراً بالمشكلة وفقاً للشكاوى المنشورة هي هواتف ايفون XS وايفون 7 وايفون 6s والجيل الأول من هاتف ايفون SE بالإضافة إلى بعض هواتف ايفون 12 الجديدة.

أيضاً بعض أجهزة الايباد تتضررت مثل أجهزة ايباد برو إصدار 2018 بعد التحديث إلى iPadOS 14.2 الذي صدر أيضاً بالتزامن قبل شهر.

إذا كنت لم تقم بالتحديث بعد إلى iOS 14.2 أو iPadOS 14.2 فهذا ربما من حسن حظك، ويستحسن أن تتريث قليلاً حتى تقوم ابل بإصلاح المشاكل الحالية، لأن أصابع الاتهام تشير إلى خطأ ما في نظام التشغيل.

حالياً تعمل ابل على تحديث iOS 14.3 و iPadOS 14.3 وينتظر منه أن يقدم حلولاً للمشاكل التي ظهرت في الآونة الأخيرة سواء على الأجهزة القديمة أو حتى على هواتف ايفون 12 الجديدة التي يشتكي بعض مستخدميها من مشاكل في البطارية أو الشاشة أو الشبكة.

هل يعاني جهازك من مشكلة استنزاف البطارية بعد تحديث iOS / iPadOS 14.2 ؟