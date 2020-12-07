إليك آخر مستجدات الصراع بين تيك توك والحكومة الأمريكية – هل انتهى الحظر الأمريكي لتيك توك؟

شارك موقع بلومبيرج الإعلامي تقريرًا جديدًا يناقش الأوضاع بين تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك والحكومة الأمريكية، وهذا بعدما أخذ الرئيس الأمريكي ترامب خطواتًا قوية لحظر التطبيق نهائيًا في الولايات المتحدة! والمستجدات جاءت في صالح تيك توك، لكنها ليست حاسمة أو قاطعة بالرغم من ذلك.

هل الحظر الأمريكي لتيك توك في نهايته؟

كان ترامب يريد أن يتم بيع التطبيق لشركة أمريكية، وبعدها رفضت شركة ByteDance المالكة للتطبيق هذا الأمر، وهو ما جعل الشركة تدخل في نزاعات قضائية مع حكومة ترامب، واليوم وصلت هذه المنازعات إلى بقاء الوضع على ما هو عليه! هذا حيث أن الحظر لم يتم تطبيقه، ومن ناحية أخرى لم تأخذ حكومة ترامب أي خطوات جديدة.

ما حدث أن شركة بايت دانس قد حصلت على مهلة لكي تصفي أعمالها بالكامل في أمريكا، وهذه المهلة انتهت يوم 4 ديسمبر، لكن بالرغم من ذلك لم يتم حظر التطبيق حتى هذه اللحظة وبقى الوضع على ما هو عليه.

حتى الآن لازالت الأمور غامضة، لكن الملخص هو أن تيك توك لازال يعمل في أمريكا بشكل طبيعي والمؤشرات تفيد بأن الحظر الأمريكي لتيك توك سيتوقف عند هذه المرحلة، وبعض التفسيرات تشير إلى أن ترامب قد أوقف عجلة الأمور ليترك الأمر برمته للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

يُذكر أن هناك مفاوضات جرت ولاتزال جارية بين شركة بايت دانس وشركة وولمارت وكذلك شركة أوراكل، وهذه المفاوضات تميل إلى بيع تيك توك لإحدى هاتين الشركتين من خلال شركة جديدة كليًا سيتم تأسيسها وستحمل الاسم تيك توك جلوبال!

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