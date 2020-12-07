كورونا تتسبب بمجاعة في إحدى جزر إندونيسيا

أدى انقطاع السياحة في “جزيرة الفردوس” بالي-إندونيسيا الى مجاعة جماعية تنتشر في الجزيرة إثر تداعيات فيروس كورونا وذلك بحسب ما نشرت عنه المنظمات الخيرية.

وقالت المنظمة أن المنطقة كانت تعج بالفقراء ومع انعدام السياحة انضم الكثير من عمال القطاع السياحي الذين فقدوا فرص عملهم الى هذه الطبقة لعدم وجود سياح في الوقت الراهن.

وشمل انعدام العمل جميع الموظفين والعمال العاديين والنوادل والمدراء والإداريين،علماً بأن من العاملين في القطاع السياحي في بالي يعتمدون على المساعدات المادية من أقاربهم في المناطق الريفية.

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