عروض حصرية – مفاتيح تفعيل ويندوز 10 وأوفيس بخصم يصل إلى 95% وأقل سعر ممكن على الإطلاق!

الكثيرون يودون الحصول على مفاتيح تفعيل ويندوز 10 الأصلية وبرامج مايكروسوفت المكتبية مثل أوفيس 2019 و 2016 دون اللجوء إلى النسخ المقرصنة والطرق الملتوية الغير شرعية. الآن يمكنك الحصول على مفاتيح تفعيل أصلية لأشهر منتجات مايكروسوفت وبأسعار رخيصة للغاية مع متجر GoDeal24.com والذي يقدم عروض مميزة.

إذا قمت بتثبيت نسخة ويندوز نجريبية وتحتاج للتفعيل أو تود الترقية إلى ويندوز 10 أو أي من منتجات مايكروسوفت الأخرى فلا تتردد أو تفكر مرتين قبل الحصول على أحد التراخيص الأصلية الفعالة بسعر رخيص مضافاً إليها خصم آخر حصري لزوار أخبار التطبيقات عبر كوبونات الخصم بمناسبة قدوم موسم التسوق المعروف بـ عروض بلاك فرايدي.

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الآن يمكنك شراء مفتاح تفعيل أصلي لويندوز 10 أو أوفيس 2016 أو أوفيس 2019 بأرخص الأسعار الممكنة كالآتي:

Windows 10 Professional (32/64 Bit) – 7.48$



Windows 10 Professional (32/64 Bit) (2 PC) – 11.58$



Office 2016 Professional Plus (1 PC) – 22.86$

Office 2019 Professional Plus (1 PC) – 29.71$

خصم بقيمة 50%

يمكنك استخدام كوبون EGD50 عند شراء أحد المنتجات الآتية للحصول عليها بنصف الثمن المعروضة به للشراء أي بخصم 50%. المنتجات هي كالآتي والأسعار بعد تطبيق الخصم:

Windows 10 Home – 8.16$

Windows 10 Home – 2 PCs – 13.57$

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – 9.13$

Windows Server 2019 standard – 16.06$

أوفيس و ويندوز معاً بسعر رخيص

متاح أيضاً مفاتيح تفعيل إصدارات مايكروسوفت أوفيس 2019 أو 2016 مع ويندوز 10 مع خصم كبير يصل إلى 62% عند استخدام كوبون الخصم EGD62

Office 2019 Pro + Windows 10 Pro – Bundle – at 34.92$

Office 2019 Pro + Windows 10 Home – Bundle – at 35.00$

Office 2016 Pro + Windows 10 Pro – Bundle – at 24.74$

Office 2016 Pro + Windows 10 Home – Bundle – at 25.01$

خصومات إضافية



متاح أيضاً مفاتيح تفعيل إصدارات مايكروسوفت أوفيس 2019 و 2016 المختلفة مع خصم كبير يصل إلى 62% عند استخدام كوبون الخصم EGD55

Microsoft Office 365 Professional Plus Account – 1 Device 1 Year – at 15.57$

Office 2016 Home & Business (For Mac) – at 43.55$

Office 2019 Home & Business (For Mac) – at 51.51$

Microsoft Visio Professional 2019 – 1 PC – at 19.67$

Microsoft Project Professional 2019 – 1 PC– at 23.11$

الأسعار المعروضة بعد استخدام كوبون الخصم

عن متجر GoDeal24.com

GoDeal24.com هو منصة تجارة إلكترونية متخصصة في بيع مفاتيح التفعيل الأصلية للبرامج والألعاب بأسعار رخيصة وعبر طرق دفع متعددة، عند إتمام الشراء سوف يتم إرسال مفتاح التفعيل إلى بريدك الإلكتروني خلال 24 ساعة (تأكد من كتابته بشكل صحيح وراجع أيضاً البريد المزعج إن لم تجد الرسالة في صندوق البريد). يمكنك الشراء من المتجر باستخدام بطاقة الشراء الخاصة بك أو بايبال أو أي طريقة أخرى تناسبك.

أيضاً خدمة العملاء متاحة دوماً على مدار اليوم وكل أيام الأسبوع كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]

روابط تحميل بعض منتجات مايكروسوفت الرسمية (مفاتيح التفعيل تصلك بعد الشراء عبر البريد الإلكتروني):