انقطاع النفس أثناء النوم.. كل ما تحتاج لمعرفته عن الأعراض

يعتبر انقطاع التنفس أثناء النوم مشكلة يواجهها الكثير من الأشخاص حول العالم، ومن الضروري، الحرص على علاجها تفاديًا لتداعيات صحية خطيرة.

والسبب هو افتقار الجسم إلى الكمية الكافية من الأوكسيجين، ومن أجل منع ذلك؛ لا بد من التعرف على الأعراض، التي يمكن أن تظهر في الليل كما في النهار.

أعراض توقف التنفس أثناء النوم:

الأعراض الليلية:

– يعتبر الشخير من أبرز أعراض انقطاع النفس أثناء النوم، وهو الحالة المشتركة بين كل الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة، وفي هذه الحالة يتوقف صوت الشخير فجأة قبل أن ينطلق مجددًا.

– الاستيقاظ مرات عدة والذهاب إلى المرحاض بدافع الحاجة إلى التبول، ففي هذه الحالة ينتج القلب هرمونًا يحفز تخلص الجسم من الملح عن طريق الكليتين، وهذا ما يؤدي إلى ظهور تلك الرغبة.

– تحرك الجسم مرات عدة أثناء النوم والاستيقاظ المفاجئ، مع الشعور بالاختناق، وكثرة إفراز اللعاب، وفرط التعرق، وعدم رؤية الأحلام.

الأعراض النهارية:

– تشمل أعراض توقف التنفس أثناء النوم بعض الإشارات النهارية، منها عدم القدرة على التركيز والانتباه.

– الصداع الصباحي وهو ينتج عن نقص الأوكسيجين، الذي يترافق مع هذه الحالة.

– الميل إلى الاكتئاب، تراجع الذاكرة وسرعة الانفعال.

وفي هذه الحالات من الضروري مراجعة الطبيب الذي يُمكن أن يجري فحصًا يسمح بتحديد درجة المشكلة، وبحسب النتيجة، يمكن أن يطلب من المريض الالتزام بإجراء اختبار ليلي لتسجيل نبضات القلب، التنفس وعدد مرات انقطاع النفس أثناء النوم؛ لإيجاد العلاج الصحيح ووضع حدّ للمشكلة.

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