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Zens الهولندية تُطلق شاحناً مناسباً لأجهزة آيفون

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة Zens الهولندية عن شاحن لاسلكي جديد مناسب لجميع أجهزة أبل.

ويعتمد الهاتف الجديد على مفهوم الوحدات التركيبية، حيث يمكن استخدام الوحدة الأساسية لشحن جهاز أو جهازين عن طريق Qi بقوة 15 واط، كما سيكون بإمكان المستخدم توصيل الملحقات الإضافية المختلفة بالوحدة الأساسية عن طريق واجهات مغناطيسية لشحن العديد من الأجهزة، كما يحتوي الشاحن على منفذ USB-A قابلة للتوسيع وتركيب العديد من الوحدات الأخرى في المستقبل.

يذكر أنّ الشركة الهولندية ستُطلق القاعدة الأساسية مع ملف الشحن Qi بسعر 60 يورو، في حين سيبلغ سعر تكلفة قاعدة الشحن المزودة بملفي شحن، 100 يورو، أما الوحدات الإضافية فستصل تكلفتها لحوالي 50 يورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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