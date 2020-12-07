محمد حماقي يُودّع العام في دبي

أعلن الفنان المصري محمد حماقي عن استعداده لإحياء حفل نهاية العام في مدينة دبي في الإمارات يوم 25 ديسمبر الجاري.

ونشر النجم المصري بوستر الحفلة على حسابه الرسمي في إنستغرام ودعا عشاقه للانضمام لحفلته التي ستقام في يوم عيد الميلاد بحضور الجمهور وفق إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدّ حماقي تخصيصه جزءاً من إيرادات الحفلة والحفلات اللاحقة التي سيحييها بعد إعادة فتح النشاط الغنائي من أجل دعم أبطال الرياضيات الفردية الذين يستعدون للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 المقرر إقامتها في الصيف القادم، وقال إنّ الواجب يُحتم عليه دعم الرياضيين الذين يسعون لرفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

يذكر أنّ الصحة المصرية أصدرت قرارات حظرت من خلالها النشاط الفني خلال الفترة القادمة بسبب بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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