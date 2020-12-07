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بريطاني يخسر مليون جنيه إسترليني والسبب صديقته!

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم يكن البريطاني جاكوب سايمون يعلم أنّ استجابته لرأي صديقته بتغيير أرقام اليانصيب التي يسحبها سيؤدي لخسارته مليون جنيه إسترليني.

وكان الرجل البالغ من العمر 32 عاماً قد دأب خلال العام الماضي على سحب نفس الأرقام قبل أن يوافق صديقته على تبديل الأرقام.

وقال جاكوب إنّه سحب نفس الأرقام وقامت صديقته بتغيير ترتيبها لأول مرة منذ عام، الأمر الذي أفقده حظه في الربح بعدما فازت التركيبة القديمة بهذه الجائزة.

وأكدّ الرجل دخوله في شجار مع صديقته بعد ظهور نتائج اليانصيب، وقال إنّه لم يكن يعلم بتغيير الأرقام وأنّه اعتقد في البداية بأنّها تمزح قبل أن يكتشف الحقيقة التي أصبحت مرة بعد خسارته الجائزة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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