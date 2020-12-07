خاتم مُرصع بالألماس يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

تمكن الصائغ الهندي هاريش بانسال من صناعة خاتم مرصع بأكثر من 12 ألف ألماسة أطلق عليه خاتم الازدهار.

وقال الصائغ البالغ من العمر 25 عاماً إنّه قرر إطلاق هذا المشروع قبل عامين عندما كان يدرس تصميم المجوهرات في مدينة سورات غرب الهند.

واحتوى خاتم الازدهار 12638 ألماسة ووصل وزنه إلى 165 غراماً، وتمكن من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما حطم الرقم القياسي السابق لخاتم على شكل زهرة احتوى على 7801 ألماسة.

يذكر أنّ الصائغ الهندي أكدّ تلقيه مجموعة كبيرة من العروض لبيع الخاتم إلّا أنّه لا يفكر في بيعه في الفترة الحالية.

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