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دراسة جديدة: ألعاب الرماية تُشكل خطراً على الأطفال

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت دراسة جديدة قامت بها الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال خطورة ألعاب الرماية على الأطفال الصغار.

وقالت الرابطة الألمانية إنّ ألعاب السهام المريشة والمسدسات قد تُلحق أذىً بالأطفال، لأنّ الكثير من الأطفال يعجزون عن التصويب بدقة على اللوحة المخصصة لاستقبال الأهداف، مما يجعل الأطفال ومن بجوارهم في خطر عند ارتداد المقذوف بعد ارتطامه بالحافة الصلبة أو الجدار.

وقالت الرابطة الألمانية إنّ خطورة الإصابة ترتفع في حال أصابت إحدى الشظايا عين الطفل لأنّها تُلحق أضراراً بالشبكية قد تتطور لاحقاً لحدوث انفصال في الشبكية يؤدي لإصابة الطفل أو الشخص في العمى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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