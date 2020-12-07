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طرح ايفون 12 برو من الذهب و التيتانيوم بدون كاميرا بسعر 5000 دولار أمريكي!

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

شركة كافيار الروسية الشهيرة بتعديل الهواتف الذكية وتطعيمها بالمعادن الثمينة أطلقت نسخة من هاتف ايفون 12 برو و برو ماكس من الذهب والتيتانيوم وبدون أي كاميرا خلفية.

إزالة الكاميرا الخلفية مع مستشعر اللايدار يجعل الهاتف غير قادر على التقاط الصور أو تسجيل الفيديو وهو بذلك قد يستهدف الأشخاص الذين يعملون في جهات أمنية أو حكومية حساسة من أجل المزيد من الأمان والخصوصية.

أيضاً الهاتف يستهدف أولئك الذين يودون امتلاك الأجهزة الفخمة بشكل أساسي مع استخدام المهام الأساسية للهاتف فقط و التضحية بالكاميرا.

لكنه على الحانب الآخر، لا زالت الكاميرا الأمامية موجودة من أجل تفعيل نظام TrueDepth Camera وتقنية التعرف على الوجه Face ID اللازمة لفتح قفل الهاتف، لكنها لا تعمل لالتقاط الصور السيلفي فقد تم تعطيل ذلك. لذا الهاتف فعلاً بدون كاميرا أمامية أو خلفية.

شركة كافيار تتيح هاتفي ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس مع السعات التخزينية الثلاثة: 128 و 256 و 512 جيجابايت.

نسخة التيتانيوم يبدأ سعرها من 5000 دولار أمريكي، بينما سعر نسخة الذهب يبدأ من 5500 دولار أمريكي.

إذا كنت ترغب في الحصول على أحد هذه الإصدارات الراقية يمكنك طلبها أونلاين من موقع شركة كافيار علماً بأن العدد محدود للغاية!

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